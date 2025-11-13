Após cancelamento, equipe de Poker Face tenta salvar série em outra plataforma
O Peacock decidiu não seguir com novas temporadas de Poker Face, encerrando a produção após o segundo ano da série estrelada por Natasha Lyonne. A notícia, divulgada pelo Deadline, não diminuiu o entusiasmo de Rian Johnson, que já trabalha para garantir que a história continue em outra plataforma.
Determinados a manter o universo da produção vivo, Johnson, Lyonne, Sam Bergman e a MRC iniciaram conversas com diferentes emissoras para negociar uma renovação por mais duas temporadas. A possível nova fase chegaria com uma mudança significativa: Peter Dinklage deve assumir o papel de Charlie, o detetive com a habilidade de identificar mentiras instintivamente.
Mesmo com a troca de protagonista, Natasha Lyonne permanecerá nos bastidores como produtora executiva. Johnson afirmou que a equipe vinha planejando esse movimento desde a escrita do final da segunda temporada. Para ele, essa é a forma ideal de manter a essência da série e expandir suas possibilidades ao longo dos próximos anos.
Criada, escrita, dirigida e produzida por Johnson, Poker Face acompanha Charlie Cale, especialista em farejar mentiras e envolvida em diferentes mistérios ao longo de sua jornada. A produção já recebeu grandes nomes como Adrien Brody, Ron Perlman, Chloë Sevigny, Joseph Gordon-Levitt, Stephanie Hsu, Judith Light, Jameela Jamil e muitos outros.
Com as duas temporadas disponíveis no Universal+ pelo Prime Video, o futuro da série agora depende das negociações em andamento. E, segundo Johnson, é só uma questão de tempo até que Charlie reapareça em um novo destino.
