4 séries brasileiras da Netflix que são baseadas em histórias reais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix tem se tornado um importante meio para contar histórias inspiradas em eventos reais, e diversas produções brasileiras têm conquistado o público com tramas intensas baseadas em acontecimentos que marcaram o Brasil.

Seja explorando momentos de tragédia, superação ou casos de crimes que chocaram a sociedade, essas séries mostram realidades complexas e emocionantes. Confira logo abaixo quatro dessas produções que retratam histórias verídicas e são um convite a refletir sobre a história do país.

Todo Dia a Mesma Noite

Baseada na obra de Daniela Arbex, Todo Dia a Mesma Noite revive a tragédia do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A série, em formato de minissérie, acompanha a história de 242 jovens que perderam a vida no incêndio devido à negligência de segurança no local. A produção explora os diferentes pontos de vista de familiares, sobreviventes e equipes de resgate, mostrando a luta incessante das famílias das vítimas, que, uma década depois, ainda buscam justiça.