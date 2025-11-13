fechar
4 séries brasileiras da Netflix que são baseadas em histórias reais

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 18:52
A Netflix tem se tornado um importante meio para contar histórias inspiradas em eventos reais, e diversas produções brasileiras têm conquistado o público com tramas intensas baseadas em acontecimentos que marcaram o Brasil.

Seja explorando momentos de tragédia, superação ou casos de crimes que chocaram a sociedade, essas séries mostram realidades complexas e emocionantes. Confira logo abaixo quatro dessas produções que retratam histórias verídicas e são um convite a refletir sobre a história do país.

  1. Todo Dia a Mesma Noite

Baseada na obra de Daniela Arbex, Todo Dia a Mesma Noite revive a tragédia do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A série, em formato de minissérie, acompanha a história de 242 jovens que perderam a vida no incêndio devido à negligência de segurança no local. A produção explora os diferentes pontos de vista de familiares, sobreviventes e equipes de resgate, mostrando a luta incessante das famílias das vítimas, que, uma década depois, ainda buscam justiça.

  1. Os Quatro da Candelária

Inspirada nos depoimentos dos sobreviventes da Chacina da Candelária, que aconteceu em 1993 no Rio de Janeiro, Os Quatro da Candelária reconta a história de meninos em situação de rua nas 36 horas que antecedem o crime. Milicianos assassinaram oito crianças e adolescentes que dormiam na praça em frente à Igreja da Candelária, no centro da cidade, em um crime brutal e marcante. A minissérie traz um retrato de como a violência impacta aqueles que mais precisam de ajuda e proteção.

  1. Senna

A minissérie Senna faz uma viagem pela vida do ícone brasileiro Ayrton Senna. A produção, interpretada por Gabriel Leone, aborda sua trajetória nas pistas de Fórmula 1, o crescimento de sua carreira e os momentos pessoais do piloto, incluindo o trágico acidente que levou à sua morte em 1994. A colaboração de sua família no desenvolvimento da série traz um olhar íntimo e respeitoso sobre o legado de Senna, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

  1. DNA do Crime

DNA do Crime se baseia em um impressionante assalto ocorrido no Paraguai em 2017, envolvendo uma facção brasileira que planejou o roubo de US$ 11 milhões de uma seguradora de valores. A série acompanha os policiais federais de Foz do Iguaçu, que, através de investigações e a coleta de material genético nas cenas do crime, desvendam uma rede complexa de criminosos. Embora baseada em um crime real, DNA do Crime adiciona elementos dramáticos e fictícios para trazer ainda mais tensão à narrativa, destacando a dedicação e os desafios enfrentados pela polícia.

Essas quatro séries oferecem ao público uma experiência única, trazendo à tona histórias verídicas que não apenas documentam eventos importantes, mas também refletem a complexidade e a dureza da realidade. Com a diversidade de temas e abordagens, elas mostram a força do Brasil na produção de conteúdo emocionante e relevante.

