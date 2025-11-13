4 séries brasileiras da Netflix que são baseadas em histórias reais
A Netflix tem se tornado um importante meio para contar histórias inspiradas em eventos reais, e diversas produções brasileiras têm conquistado o público com tramas intensas baseadas em acontecimentos que marcaram o Brasil.
Seja explorando momentos de tragédia, superação ou casos de crimes que chocaram a sociedade, essas séries mostram realidades complexas e emocionantes. Confira logo abaixo quatro dessas produções que retratam histórias verídicas e são um convite a refletir sobre a história do país.
- Todo Dia a Mesma Noite
Baseada na obra de Daniela Arbex, Todo Dia a Mesma Noite revive a tragédia do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A série, em formato de minissérie, acompanha a história de 242 jovens que perderam a vida no incêndio devido à negligência de segurança no local. A produção explora os diferentes pontos de vista de familiares, sobreviventes e equipes de resgate, mostrando a luta incessante das famílias das vítimas, que, uma década depois, ainda buscam justiça.