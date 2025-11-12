Saiba detalhes da nova temporada do Túnel do Amor, reality do Multishow

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A temperatura dos realities de relacionamento está prestes a subir novamente! O Túnel do Amor está de volta para sua nova temporada, prometendo ainda mais festas, pegação e, claro, muitos “shipps” , sob o carisma e a acidez da apresentadora Ana Clara Lima.

A atração, exibida no Multishow e no Globoplay, seguirá a mesma premissa que conquistou o público em edições anteriores: duplas de amigos são separadas e precisam encontrar o parceiro ideal um para o outro, cada um em uma casa, a Casa Solar e a Casa Grafite, conectadas apenas pelo famoso Túnel para os dates.

“Eu tenho certeza de que o público vai adorar essa temporada, está muito diferente e ainda mais ligada nas relações entre as pessoas. É sensacional entrar nas duas casas, cada uma com sua energia caótica e única. Os participantes adoram quando eu entro, querem fofocar comigo e eu também procuro fofocas para contar ao público como eles estão se sentindo lá dentro,” disse Ana Clara.

A nova temporada do Túnel do Amor, sob comando de Ana Clara Lima, tem estreia prevista para o dia 19 de novembro, com 15 episódios inéditos.

