fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba detalhes da nova temporada do Túnel do Amor, reality do Multishow

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 8:37
Saiba detalhes da nova temporada do Túnel do Amor, reality do Multishow
Saiba detalhes da nova temporada do Túnel do Amor, reality do Multishow - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A temperatura dos realities de relacionamento está prestes a subir novamente! O Túnel do Amor está de volta para sua nova temporada, prometendo ainda mais festas, pegação e, claro, muitos “shipps” , sob o carisma e a acidez da apresentadora Ana Clara Lima.

A atração, exibida no Multishow e no Globoplay, seguirá a mesma premissa que conquistou o público em edições anteriores: duplas de amigos são separadas e precisam encontrar o parceiro ideal um para o outro, cada um em uma casa, a Casa Solar e a Casa Grafite, conectadas apenas pelo famoso Túnel para os dates.

“Eu tenho certeza de que o público vai adorar essa temporada, está muito diferente e ainda mais ligada nas relações entre as pessoas. É sensacional entrar nas duas casas, cada uma com sua energia caótica e única. Os participantes adoram quando eu entro, querem fofocar comigo e eu também procuro fofocas para contar ao público como eles estão se sentindo lá dentro,” disse Ana Clara.

A nova temporada do Túnel do Amor, sob comando de Ana Clara Lima, tem estreia prevista para o dia 19 de novembro, com 15 episódios inéditos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo
Ana Clara Lima

Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo
Saiba como será a grande final do Estrela da Casa, na Globo
Ana Clara Lima

Saiba como será a grande final do Estrela da Casa, na Globo

Compartilhe

Tags