Lembra? Jackeline Petkovic se irrita com SBT por poucas reprises de versão antiga de programa

Jackeline Petkovic, que comandou a versão do Bom Dia e Cia entre 1998 e 2003, na última sexta-feira (7), mostrou irritação com a plataforma de streaming +SBT. O motivo? A redução drástica de reprises da versão do programa infantil na época em que apresentava.

“Infelizmente, o Mais SBT diminuiu a exibição do Bom Dia e Cia com Jacky. Mas você ainda poderá assistir hoje, à meia-noite e meia, o programa de 14/10/1998, com reprise às 8 da manhã de sábado”, alertou em seu perfil nas redes sociais.

A apresentadora também relembrou de outra atração que comandou, o programa Fantasia, de 16 de dezembro de 1997. “Aproveitem enquanto não tiram do ar. Também mandem e-mail para atendimento@sbt.com.br e peçam pra que voltem com mais exibições”, reforçou.

Jackeline Petkovic, nos anos 1990, teve a difícil missão de substituir Eliana no comando do Bom Dia e Cia no SBT. Ela permaneceu cinco anos na atração infantil. No auge da carreira, chegou a participar do filme de Renato Aragão, o Didi, o Cupido Trapalhão, em 2003. Mas a sua primeira atração na TV foi no extinto Fantasia, em 1997.

