Tom Cavalcante renova com a Record e confirma mais uma temporada do Acerta ou Caia!

Tom Cavalcante, apresentador, renovou seu contrato com a Record. A informação partiu da emissora dos bispos, na última segunda-feira (10).

O apresentador, atualmente, está gravando a quarta temporada do game show Acerta ou Caia!, que virou sinônimo de sucesso nas tardes de domingo da emissora. As gravações estão acontecendo em São Paulo. Ao todo, serão mais de 600 participantes e 52 programas inéditos.

A Record até chegou a cogitar ressuscitar o Show do Tom, programa que o humorista comandou na emissora entre 2004 e 2011, mas descartou a ideia e resolveu continuar apostando no game show. Além disso, tem o fator audiência. O programa acumula uma média de 6 pontos na Grande São Paulo, tirando a emissora do limbo aos domingos.

“O programa já foi assistido, até 9 de novembro de 2025, por mais de 85 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Neste ano, o game show é vice-líder isolado nas principais praças do Brasil”, reforçou a Record no comunicado.

