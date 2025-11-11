fechar
Pandemonium – A Capital do Inferno: Desafio existencial em cenário infernal

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 18:52

Pandemonium – A Capital do Inferno: Desafio existencial em cenário infernal - Reprodução

O filme Pandemonium – A Capital do Inferno, lançado em 2023 e dirigido por Quarxx, apresenta a história de Nathan, um homem que, após um grave acidente de carro, percebe que morreu e inicia uma jornada pelas profundezas do inferno.

Nesse ambiente sombrio, ele se depara com almas atormentadas e enfrenta as consequências de suas próprias ações em vida.

A produção francesa tem cerca de 95 minutos e conta com Hugo Dillon, Arben Bajraktaraj e Ophélia Kolb no elenco principal. Com atmosfera intensa e estética marcante, o longa combina elementos de drama e fantasia sombria para explorar temas como culpa, redenção e a existência após a morte.

Ao longo da trama, o protagonista é levado a questionar o sentido da própria humanidade diante da dor e da punição. Disponível no catálogo do Prime Video, a obra mergulha o espectador em uma experiência visual e emocional sobre o destino das almas condenadas.

