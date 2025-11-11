Novas imagens do set revelam o elenco de Harry Potter em ação com uniformes de Hogwarts

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A aguardada série Harry Potter, produzida pela HBO, ganhou novas imagens direto do set de filmagens e deixou os fãs em êxtase. Pela primeira vez, é possível ver os atores caracterizados como Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy e Neville Longbottom, todos com os tradicionais uniformes de Hogwarts.

Descrita pela HBO como uma “adaptação fiel” dos livros de J.K. Rowling, a produção promete revisitar toda a saga em sete temporadas, cada uma inspirada em um dos volumes originais. A trama busca explorar com mais profundidade o universo bruxo e apresentar a história a uma nova geração de espectadores.

O trio principal será formado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella (Hermione Granger). O elenco ainda conta com grandes nomes como John Lithgow (Conclave) interpretando Alvo Dumbledore, Janet McTeer (A Rainha Branca) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (Gangs of London) como Severo Snape e Nick Frost (Todo Mundo Quase Morto) como Rúbeo Hagrid.

Outros destaques incluem Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Luke Thallon como Professor Quirrell, e Paul Whitehouse como Argus Filch. A expectativa é alta para o lançamento, que promete mergulhar os fãs em uma versão mais detalhada e sombria da história que marcou gerações.