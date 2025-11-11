Novas imagens do set revelam o elenco de Harry Potter em ação com uniformes de Hogwarts
A aguardada série Harry Potter, produzida pela HBO, ganhou novas imagens direto do set de filmagens e deixou os fãs em êxtase. Pela primeira vez, é possível ver os atores caracterizados como Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy e Neville Longbottom, todos com os tradicionais uniformes de Hogwarts.
Descrita pela HBO como uma “adaptação fiel” dos livros de J.K. Rowling, a produção promete revisitar toda a saga em sete temporadas, cada uma inspirada em um dos volumes originais. A trama busca explorar com mais profundidade o universo bruxo e apresentar a história a uma nova geração de espectadores.
O trio principal será formado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella (Hermione Granger). O elenco ainda conta com grandes nomes como John Lithgow (Conclave) interpretando Alvo Dumbledore, Janet McTeer (A Rainha Branca) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (Gangs of London) como Severo Snape e Nick Frost (Todo Mundo Quase Morto) como Rúbeo Hagrid.
Outros destaques incluem Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Luke Thallon como Professor Quirrell, e Paul Whitehouse como Argus Filch. A expectativa é alta para o lançamento, que promete mergulhar os fãs em uma versão mais detalhada e sombria da história que marcou gerações.