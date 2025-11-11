Mesmo com desfalques, Band quer se tornar mais competitiva em 2026
Clique aqui e escute a matéria
A Band está determinada a entrar em 2026 com uma programação mais forte e competitiva. A emissora do Morumbi tem passado por um intenso processo de reestruturação interna e apresentou ao mercado publicitário suas principais apostas para o próximo ano, que incluem retornos aguardados e novos formatos.
O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que o foco da Band para 2026 é maximizar as receitas e utilizar os seus grandes atrativos – jornalismo, esporte e, principalmente, o entretenimento – de forma mais estratégica, sobretudo na faixa nobre.
Além do retorno de algumas atrações de sucesso, como CQC e novas temporadas do Master Chef, a Band negocia com a Disney e a Warner Bros. Discovery para exibir séries e novelas de seus serviços de streaming, como a HBO Max, na faixa noturna, revivendo a parceria de exibição conteúdo no horário nobre, como foi feito com Beleza Fatal.
Além disso, mesmo com a saída da Fórmula 1 para a Globo, a Band reforçou seu DNA esportivo com novas aquisições e programas. A emissora garantiu a transmissão da IndyCar Series (Fórmula Indy), além de manter a Stock Car, Fórmula E, Copa Truck e Porsche Cup em sua programação.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br