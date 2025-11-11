Mesmo com desfalques, Band quer se tornar mais competitiva em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Band está determinada a entrar em 2026 com uma programação mais forte e competitiva. A emissora do Morumbi tem passado por um intenso processo de reestruturação interna e apresentou ao mercado publicitário suas principais apostas para o próximo ano, que incluem retornos aguardados e novos formatos.

O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que o foco da Band para 2026 é maximizar as receitas e utilizar os seus grandes atrativos – jornalismo, esporte e, principalmente, o entretenimento – de forma mais estratégica, sobretudo na faixa nobre.

Além do retorno de algumas atrações de sucesso, como CQC e novas temporadas do Master Chef, a Band negocia com a Disney e a Warner Bros. Discovery para exibir séries e novelas de seus serviços de streaming, como a HBO Max, na faixa noturna, revivendo a parceria de exibição conteúdo no horário nobre, como foi feito com Beleza Fatal.

Além disso, mesmo com a saída da Fórmula 1 para a Globo, a Band reforçou seu DNA esportivo com novas aquisições e programas. A emissora garantiu a transmissão da IndyCar Series (Fórmula Indy), além de manter a Stock Car, Fórmula E, Copa Truck e Porsche Cup em sua programação.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br