Corações Sujos: Conflito e honra na comunidade japonesa pós-guerra

O filme Corações Sujos (2011), dirigido por Vicente Amorim, aborda o conflito ideológico entre imigrantes japoneses que viviam no interior de São Paulo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

A trama acompanha Takahashi, dono de uma loja de fotografia, e sua esposa Miyuki, professora, que se veem divididos entre dois grupos da colônia: os que acreditam na rendição do Japão e os que a negam.

A partir dessa tensão, surge uma organização radical que passa a perseguir e punir os chamados “derrotistas”, considerados traidores da pátria. O enredo revela as consequências emocionais e sociais desse embate, refletindo o impacto da guerra em solo brasileiro.

Com atuações de Tsuyoshi Ihara, Takako Tokiwa e Eduardo Moscovis, o longa apresenta um retrato histórico sobre honra, lealdade e identidade cultural. Disponível na Netflix, a produção revisita um capítulo pouco conhecido da imigração japonesa no Brasil.

