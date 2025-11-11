Atores de The Chosen relatam dificuldades intensas nas gravações da 6ª temporada da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O elenco de The Chosen revelou que a sexta temporada foi a mais desafiadora de toda a série até agora. Em entrevista ao portal Church Leaders, os atores destacaram que as filmagens exigiram um nível emocional e físico sem precedentes. “Facilmente a mais difícil de fazer, nada era confortável sobre ela”, afirmou um dos integrantes.

Shaan Sharma, intérprete de Shmuel, contou que acompanhar os colegas em cenas de alta carga dramática foi especialmente doloroso. “Tem sido realmente pesado, no sentido de assistir a alguns dos meus colegas passando por um dos trabalhos mais emocionalmente intensos que já fizeram na série”, disse o ator. Outro membro do elenco reforçou: “Você não vai se sentir confortável quando estiver fazendo uma temporada muito desconfortável”.

Os bastidores da nova fase refletem o tom sombrio da história, que se aproxima dos eventos da crucificação de Jesus, interpretado por Jonathan Roumie. Um dos atores adiantou que, apesar da dor e da tensão dessa etapa, a próxima temporada trará esperança com a ressurreição: “É provavelmente a temporada mais triste, o que é bom porque não é a última”.

A produção, que já conquistou milhões de fãs em todo o mundo, retrata a vida de Jesus Cristo sob o olhar de seus discípulos. The Chosen está disponível no Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e Netflix, e também tem exibições especiais nos cinemas brasileiros.

