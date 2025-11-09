Drama brasileiro mostra fuga e luta cotidiana em São?Paulo
O filme A Melhor Mãe do Mundo, dirigido por Anna Muylaert, acompanha a trajetória de Gal (Shirley Cruz), catadora de recicláveis que decide deixar o marido abusivo Leandro (Seu Jorge) e levar os dois filhos pela cidade de São?Paulo em busca de segurança.
O enredo aborda violência doméstica, invisibilidade social e a proteção materna frente à negligência institucional.
Após passagem pelos cinemas e festivais internacionais, o longa estreia no catálogo de streaming, permitindo que o público tenha acesso à história completa. A narrativa se desenrola enquanto Gal transforma a fuga em uma “aventura” para preservar a inocência das crianças, enfrentando riscos urbanos com recursos limitados.
O filme evidencia a resistência materna e a urgência de situações cotidianas extremas, destacando a falta de apoio estatal e comunitário para mulheres em vulnerabilidade, e refletindo sobre o impacto da violência doméstica na vida familiar.
