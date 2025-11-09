Amora Mautner defende posicionamento da Globo após denúncia de Taís Araújo
Amora Mautner, diretora de Êta Mundo Melhor!, concordou com o posicionamento da Globo, após a denúncia de Taís Araújo ao compliance da emissora, contra Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo.
Em nota, a emissora carioca ressaltou que ficou satisfeita com o sucesso de Vale Tudo e que a novela promoveu, sim, a diversidade. “A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”.
Atenta, a diretora da trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson concordou com a resposta da Globo e ressaltou a importância da mocinha sofrer em novelas. “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela (risos). É dramaturgia o que fazemos. A novela ficou para a história”, pontuou.
Taís Araújo denunciou Manuela Dias por não concordar com os rumos da personagem Raquel na trama. A atriz alega que a novela acabou reforçando estereótipos da mulher negra. A autora também denunciou Taís por quebrar o código ético da emissora.
