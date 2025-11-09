A história por trás da série documental sobre Gabby Petito, disponível na Netflix
A série documental Homicídio nos EUA: Gabby Petito, lançada pela Netflix em 17 de fevereiro de 2025, investiga o caso que chocou os Estados Unidos: o assassinato da jovem influencer Gabby Petito, cometido por seu noivo, Brian Laundrie. A trama começa com a viagem dos dois, no verão de 2021, em busca de uma aventura pelas estradas dos Estados Unidos, documentada por eles nas redes sociais. A jornada parecia ser o sonho de uma vida, mas tudo mudou drasticamente quando Gabby desapareceu após poucos meses de viagem, e Brian retornou sozinho à Flórida, sem dar explicações.
Gabby, natural de Blue Point, Long Island, era uma jovem cheia de vida, sempre descrita por sua família como alguém muito carinhosa e com uma personalidade vibrante. Ela conheceu Brian ainda no ensino médio e, após se mudarem para a Flórida, o relacionamento dos dois se intensificou. Em 2020, o casal ficou noivo e, um ano depois, partiram para a viagem que acabou virando um pesadelo. Durante os primeiros dias, Gabby compartilhou sua experiência nas redes sociais, ganhando atenção com seus vídeos e fotos de viagem. Contudo, o contato com sua mãe, Nichole, cessou em 25 de agosto de 2021, o que gerou grande preocupação.
Quando Nichole não conseguiu mais falar com a filha, ela entrou em contato com Brian e seus pais, mas não obteve respostas. Isso a levou a reportar oficialmente o desaparecimento de Gabby no dia 11 de setembro. Poucas horas depois, soube que Brian havia retornado para a Flórida em 1º de setembro, sem a jovem, e com a van em que ambos viajavam. A partir desse momento, o caso se transformou em uma investigação de grande escala, à medida que surgiam novas revelações.
Investigações subsequentes indicaram que o relacionamento entre Gabby e Brian estava longe de ser perfeito. Um incidente em Utah, meses antes, chamou atenção: a polícia abordou o casal após denúncias de uma briga. No local, Gabby, visivelmente perturbada, relatou que foi agredida fisicamente, mas os policiais, sem provas suficientes de violência doméstica, apenas separaram os dois para a noite. A falta de uma ação adequada dos agentes se tornaria um ponto de discussão na busca por justiça, com a família de Gabby processando as autoridades por não terem intervenido de forma eficaz. O corpo da jovem foi encontrado oito dias depois, em uma área remota do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.
Após o desaparecimento de Brian em setembro, as buscas intensificaram-se, mas o desfecho só veio em 20 de outubro, quando o corpo de Brian foi encontrado, com sinais de suicídio. A descoberta de um caderno com suas confissões levou o FBI a declarar que ele assumiu a responsabilidade pela morte de Gabby. Contudo, o que levou Brian a cometer o crime e o que realmente aconteceu entre o casal ainda geram muitas perguntas sem resposta.
A produção da Netflix busca explorar não só o lado trágico e humano dessa história, mas também os erros investigativos que dificultaram a busca pela verdade. Homicídio nos EUA: Gabby Petito oferece uma visão detalhada de um caso que mexeu com os Estados Unidos e permanece na memória de todos que acompanharam o desenrolar dos fatos.