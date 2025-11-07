fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/11/2025 às 13:45

Neste domingo (09), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Mussum, O Filmis.

Ficha Técnica:

Mussum, O Filmis

Título Original: Mussum, O Filmis

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Silvio Guindane

Elenco: Aílton Graça, Cacau Protásio, Yuri Marçal, Neusa Borges

Classe: Biografia

Sinopse:

Mussum: O Filmis´narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece.

