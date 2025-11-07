fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/11/2025 às 13:40
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (08), às 0h15, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Perdas e Danos (2020).

Ficha Técnica:

Perdas e Danos (2020)

Título Original: Fatale (2020)

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2020

Diretor: Deon Taylor

Elenco: Tyrin Turner, Hilary Swank, Damaris Lewis, Michael Ealy, Mike Colter

Classe: Ação, Drama

Sinopse:

Um homem casado se envolve com uma mulher que mal conhece. Pouco depois, começa a ser chantageado por ela para participar de um plano envolvendo um assassinato.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

