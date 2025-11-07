SBT chega ao fundo do poço e escancara crise histórica da emissora; veja os números!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SBT atravessa uma de suas maiores crises de audiência, com números que ligaram o alerta vermelho na direção da emissora. Dados consolidados de 5 de novembro na Grande São Paulo revelaram um cenário caótico no canal paulista: 75% da grade de programação do SBT não conseguiu ultrapassar a marca dos 3 pontos de média.

O resultado é um reflexo da dificuldade do canal em reter público e competir de forma efetiva com a concorrência direta, a Record, que tem consolidado sua posição como vice-líder isolada no Painel Nacional de Televisão (PNT) e em praças importantes como São Paulo.

Produtos como: SBT Manhã, com 2,5 pontos, Fofocalizando, 2,6 pontos, Casos de Família, 2,6 pontos, Aqui Agora, 2,5 pontos e Coração Indomável, 2,9 pontos, afundaram ainda mais a emissora na lama da baixa audiência.

Cabe lembrar que, a baixa performance do SBT no dia 5 de novembro não é um evento isolado, mas sim o ponto de uma curva descendente que tem preocupado a cúpula do canal.

