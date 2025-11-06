Globo anuncia produção de 10 microdramas verticais em 2026; saiba detalhes!
A Globo e o Globoplay estão prontos para mergulhar de cabeça em uma tendência que já é febre nas redes sociais e plataformas de vídeos curtos: as novelinhas verticais ou microdramas. A emissora, em um movimento estratégico para dialogar diretamente com o público jovem e o consumo em dispositivos móveis, anunciou a produção de dez microdramas originais com previsão de lançamento para 2026.
A novidade, apresentada pela emissora no Upfront 2026, mostra a estratégia da Globo de ampliar sua presença no ambiente digital, levando a excelência da sua dramaturgia para um formato ainda mais ágil e otimizado para o celular.
Um dos primeiros lançamentos da Globo será Tudo Por Uma Segundo Chance, e terá a ex-BBB Jade Picon no papel de vilã. A trama, que também contará com Debora Ozório e Daniel Rangel, terá uma pegada de drama intenso.
Outra produção já confirmada pela Globo é Cinderela, e o Segredo do Pobre Milionário, que terá o cantor Gustavo Mioto estreando como protagonista. A história, inspirada em contos de fadas modernos, terá 50 episódios de até dois minutos.
