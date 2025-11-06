Ex-âncora da Fox é presa acusada de matar a mãe a facadas nos EUA
A ex-apresentadora e âncora de televisão Angelynn Elizabeth Mock, mais conhecida como Angelynn “Angie” Mock, de 47 anos de idade, foi presa nos Estados Unidos sob a acusação de assassinato da sua própria mãe, Anita Avers, de 80 anos.
O crime, que teria ocorrido na residência que ambas compartilhavam em Wichita, Kansas, chocou vizinhos e ex-colegas da profissional que já trabalhou em diversas afiliadas da Fox.
Segundo informações da imprensa local, a polícia do Condado respondeu a uma chamada na casa da família. Ao chegarem, encontraram Angelynn Mock do lado de fora da residência, com diversos ferimentos nas mãos. Dentro da casa, Anita Avers foi encontrada em sua cama com múltiplas facadas. Ela foi socorrida e levada a um hospital local, mas foi declarada morta pouco tempo depois.
Ainda de acordo com relatos da imprensa local, a própria Mock teria ligado para as autoridades, e supostamente teria dito a um vizinho que esfaqueou a mãe “para se salvar”. A motivação exata por trás da tragédia ainda é objeto de investigação. Angelynn Mock foi presa e autuada sob a acusação de assassinato em primeiro grau (homicídio qualificado) e está detida na Cadeia do Condado de Sedgwick.
