4ª temporada de Ginny & Georgia ganha novos nomes no elenco
Clique aqui e escute a matéria
Os fãs de Ginny & Georgia podem se preparar para novas reviravoltas. A quarta temporada da série da Netflix está a todo vapor e acaba de ganhar reforços no elenco: Ali Skovbye, Kataem O’Connor e Sunny Mabrey se juntam ao time de protagonistas nos novos episódios.
Segundo a sinopse oficial, a trama retoma os acontecimentos logo após Georgia Miller escapar de uma acusação de assassinato. Apesar de finalmente estar livre, a vida da família Miller está longe de ser tranquila. Eles voltam a enfrentar dificuldades financeiras, Georgia está grávida e nem mesmo sabe quem é o pai, enquanto eventos estranhos voltam a rondar seu passado, ameaçando destruir a paz recém-conquistada.
Enquanto isso, Ginny tenta romper o ciclo de caos que sempre envolveu sua mãe e provar a si mesma que pode construir um futuro diferente. Georgia, por outro lado, faz de tudo para mostrar aos filhos que consegue manter a família unida, mesmo quando tudo parece prestes a desmoronar.
Os novos personagens: Rainn (Skovbye), Isaiah (O’Connor) e Daisy (Mabrey), ainda são envoltos em mistério, mas devem desempenhar papéis importantes nessa nova fase da história. As gravações já começaram, e embora a Netflix ainda não tenha revelado a data de estreia, os fãs podem esperar mais drama, segredos e o humor ácido que tornaram Ginny & Georgia um sucesso mundial.
