fechar
Observatório da Tv | Notícia

Casa Grande na Netflix revela o abalo silencioso de privilégios cariocas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 7:07
Casa Grande na Netflix revela o abalo silencioso de privilégios cariocas
Casa Grande na Netflix revela o abalo silencioso de privilégios cariocas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no catálogo da Netflix, o filme Casa Grande (2014), dirigido por Fellipe Barbosa, retrata a trajetória de uma família da alta burguesia carioca que enfrenta uma falência inesperada.

Sônia (interpretada por Suzana Pires) e Hugo (Marcello Novaes) vivem um cotidiano de conforto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até que sua estabilidade financeira começa a ruir. O filho Jean (Thales Cavalcanti), aluno de colégio tradicional, passa a confrontar dois mundos: o dos privilégios familiares e o de uma realidade social mais ampla, ao se envolver com Luiza (Bruna Amaya), estudante da rede pública.

Enquanto os pais ocultam cortes e demissões para manter a imagem de normalidade, Jean experimenta uma transição brusca: de ônibus escolar a transporte público comum, de zona de conforto à exposição às diferenças sociais. O filme reúne elementos de amadurecimento, reconstrução de identidade e reflexão sobre status e classe no contexto urbano brasileiro. A ambientação no Rio de Janeiro funciona como palco de tensões silenciosas que afetam a estrutura familiar e individual.

Para o assinante da Netflix interessado em cinema nacional que dialoga com desigualdade e juventude, Casa Grande representa um olhar direto sobre as consequências do colapso econômico e social dentro de uma família cujo mundo parecia invulnerável.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Jaboatão interdita Edifício Casa Grande, em Piedade, por problemas estruturais
prevenção

Jaboatão interdita Edifício Casa Grande, em Piedade, por problemas estruturais
Zona Norte do Recife terá novo empresarial em 2016
ESCRITÓRIOS

Zona Norte do Recife terá novo empresarial em 2016

Compartilhe

Tags