Os Sete Relógios de Agatha Christie ganha teaser e data de estreia na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/11/2025 às 20:48
A Netflix apresentou a primeira prévia de Os Sete Relógios, minissérie inspirada no romance O Mistério dos Sete Relógios, de Agatha Christie. A produção chega à plataforma em 15 de janeiro de 2026 e promete reviver o estilo elegante e tenso das tramas da Rainha do Crime em apenas três episódios.

A história se passa nos anos 1920 e acompanha Lady Eileen “Bundle” Brent, vivida por Mia McKenna-Bruce (Sex Education). Curiosa e destemida, ela acaba envolvida em um assassinato ocorrido na mansão da própria família. O que parecia um simples jogo entre convidados se transforma em um enredo sombrio, cercado de segredos e de uma misteriosa sociedade que age nas sombras.

O elenco traz nomes consagrados, como Helena Bonham Carter (Oito Mulheres e um Segredo), Martin Freeman (Pantera Negra), Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton) e Ed Bluemel (Sex Education). O roteiro é de Chris Chibnall, criador de Doctor Who, que mistura humor refinado e ritmo ágil para modernizar o clássico policial.

Com direção precisa e ambientação detalhista, Os Sete Relógios promete entregar um suspense cheio de reviravoltas, onde nada é o que parece. A série reforça o fascínio atemporal das histórias de Agatha Christie, que continuam encantando novas gerações de leitores e espectadores.

