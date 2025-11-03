As esquetes de O Sentido da Vida exploram a jornada humana no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O filme O Sentido da Vida (1983), disponível no Prime Video, reúne o grupo britânico Monty Python — Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle e Michael Palin — sob a direção de Terry Jones. A produção apresenta uma sequência de esquetes que abordam, com humor e ironia, diferentes fases da existência humana.
Dividido em sete partes, o longa percorre temas como nascimento, infância, crescimento, maturidade e morte. Em vez de seguir uma narrativa linear, o filme utiliza episódios independentes para refletir sobre questões universais, mesclando humor, música e crítica social.
Cada segmento traz observações satíricas sobre religião, consumismo, educação, guerra e política, mostrando como o ser humano lida com o absurdo e a rotina da vida moderna. As situações exageradas e o estilo provocador marcam a identidade característica do grupo, que ficou conhecido por desafiar convenções morais e culturais.
Com um orçamento estimado em 9 milhões de dólares e bilheteria mundial próxima a 43 milhões, O Sentido da Vida consolidou-se como uma obra emblemática do Monty Python, oferecendo uma reflexão divertida e instigante sobre os ciclos que definem a experiência humana.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br