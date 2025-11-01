Lançamentos de séries e filmes em novembro de 2025 no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
Entre os lançamentos de novembro no Prime Video, estão em destaque a segunda temporada de Maxton Hall: O Mundo Entre Nós, Wicked Especial Event e Um Dia Fora do Controle.
Séries:
MasterChef Dessert Masters – Temporada 1 (03 de novembro)
Desprazer em te conhecer (03 de novembro)
Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – Temporada 2 (07 de novembro)
Tatsuki Fujimoto 17-26 – Temporada 1 (08 de novembro)
Bat-Família – Temporada 1 (10 de novembro)
Maldade – Temporada 1 (14 de novembro)
The Mighty Nien – Temporada 1 (19 de novembro)
Filmes:
Drop, Ameaça Anônima (05 de novembro)
Mulher no Jardim (08 de novembro)
Wicked Evento Especial (08 de novembro)
Sacramento (11 de novembro)
Um Dia Fora do Controle (12 de novembro)
Ghostbusters: Apocalipse de Gelo (14 de novembro)
31 Minutos: Calurosa Navidad (21 de novembro)
Fuga Fatal (26 de novembro)
Família à Prova de Balas (28 de novembro)
Garfield, Fora de Casa (30 de novembro)
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br