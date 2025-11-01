Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/11/2025 às 18:12
Neste domingo (02), às 23 horas, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Correndo Contra o Tempo (2019).

Correndo Contra o Tempo (2019)
Título Original: Don’t Let Go
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Jacob Estes
Elenco: Brian Tyree Henry;David Oyelowo;Mykelti Williamson;Storm Reid
Classe: Suspense

A sobrinha do detetive Jack é assassinada e, dias após, ele recebe uma ligação da menina. Percebendo que está no futuro, ele corre para impedir o crime.

