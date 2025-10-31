fechar
Dívidas e crime digital impulsionam o enredo de Emily, A Criminosa, sucesso no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 17:29

Disponível no Prime Video, o filme Emily, A Criminosa (2022) apresenta a história de uma jovem que, sufocada por dívidas estudantis e rejeições no mercado de trabalho, encontra um caminho arriscado para mudar sua vida. A protagonista, Emily, aceita um emprego clandestino oferecido por Youcef, um homem envolvido em um esquema de fraude com cartões de crédito.

Conforme se aprofunda nesse universo ilegal, Emily passa a lidar com dilemas morais e situações cada vez mais perigosas. O longa aborda temas como desigualdade econômica, precarização do trabalho e o impacto das restrições financeiras sobre as escolhas individuais.

O enredo mostra como a personagem se transforma ao ser confrontada pelas consequências de seus atos, explorando o limite entre necessidade e criminalidade. A ambientação urbana de Los Angeles reforça o clima de tensão e a sensação de estar sempre à beira do colapso.

Com cerca de 1h34 de duração, Emily, A Criminosa une ação e crítica social em uma narrativa direta e intensa, destacando o poder das circunstâncias na formação das decisões humanas.

