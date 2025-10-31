fechar
5 séries de terror lançadas em 2025 para maratonar no streaming e entrar no clima do Halloween

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 19:40
Para entrar no clima do Halloween, nada melhor do que preparar a pipoca e escolher uma boa maratona de séries de terror. Em 2025, várias séries assustadoras estrearam nas plataformas de streaming brasileiras, perfeitas para entrar de cabeça na vibe da data. A seguir, confira cinco produções recentes que prometem sustos, mistérios e muito suspense para celebrar o Halloween.

1. Cassandra (Netflix)

Nesta série alemã, uma família se muda para uma casa inteligente dos anos 1970 e logo descobre que a assistente virtual chamada Cassandra tem planos próprios. O clima de terror vem não só dos sustos, mas da tecnologia tornando?se controladora, ideal para quem curte um terror psicológico.

2. Andhera (Prime Video)

Produção indiana de horror sobrenatural lançada em 2025 onde uma força viva habita as sombras de Mumbai e provoca caos entre uma policial determinada e um estudante médico atormentado. Se você quer um terror com ambientação exótica e atmosfera pesada, esta é uma excelente pedida.

3. Khauf (Prime Video)

Também do horror internacional, Khauf acompanha o que acontece quando uma estudante se muda para um albergue em Deli e descobre que seu quarto guarda um segredo aterrorizante. Curta, claustrofóbica e perfeita para uma maratona rápida neste Halloween.

4. It: Bem?vindos a Derry (HBO Max)

A série prelúdio ambientada na década de 1960 em Derry, Maine, antecipa os eventos macabros dos filmes baseados em Stephen King e explora a origem do icônico palhaço Pennywise. Sua estreia em 26 de outubro de 2025 na plataforma Max no Brasil reforça a vibe perfeita para o Halloween, mesmo com os episódios sendo lançados semanalmente.

5. Cometerra (Prime Video)

Adaptada de um romance, esta série combina elementos de terror, realismo mágico e investigação: uma adolescente que pode ver o paradeiro de pessoas desaparecidas após ingerir terra se vê envolvida em mistérios sombrios. Uma opção para quem quer algo diferente, com força de trama e medo dos dois lados.

