fechar
Observatório da Tv | Notícia

Após vilão fofo em Vale Tudo, Alexandre Nero confessa saturação com novelas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 17:49
Após vilão fofo em Vale Tudo, Alexandre Nero confessa saturação com novelas
Após vilão fofo em Vale Tudo, Alexandre Nero confessa saturação com novelas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Alexandre Nero, que viveu o vilão Marco Aurélio em Vale Tudo, confessou durante entrevista ao Sem Censura, na TV Brasil, nesta terça-feira (28), que vai dar um tempo nas novelas.

O ator global, nos últimos anos, emendou várias novelas: Nos Tempos do Imperador (2021), Travessia (2022), No Rancho Fundo (2024), Guerreiros do Sol (2025) e, recentemente, Vale Tudo.

“Não estava conseguindo decorar [as falas]. Eu já tenho dificuldade, e falei: ‘vou dar pane’, preciso parar'”, desabafou. Alexandre confessou que já recebeu novos convites para novelas, mas precisou recusar.

“Recebi logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns ‘nãos’. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer”, revelou. O ator também afirmou que não tem projetos no futuro. “Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar”, disse.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags