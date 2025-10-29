Após vilão fofo em Vale Tudo, Alexandre Nero confessa saturação com novelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alexandre Nero, que viveu o vilão Marco Aurélio em Vale Tudo, confessou durante entrevista ao Sem Censura, na TV Brasil, nesta terça-feira (28), que vai dar um tempo nas novelas.

O ator global, nos últimos anos, emendou várias novelas: Nos Tempos do Imperador (2021), Travessia (2022), No Rancho Fundo (2024), Guerreiros do Sol (2025) e, recentemente, Vale Tudo.

“Não estava conseguindo decorar [as falas]. Eu já tenho dificuldade, e falei: ‘vou dar pane’, preciso parar'”, desabafou. Alexandre confessou que já recebeu novos convites para novelas, mas precisou recusar.

“Recebi logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns ‘nãos’. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer”, revelou. O ator também afirmou que não tem projetos no futuro. “Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar”, disse.