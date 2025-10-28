Romance escrito por influencer vai virar série no Disney+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 20th Television adquiriu os direitos do romance de Christina Najjar, mais conhecida pelo público como Tinx, Hotter in the Hamptons, publicado em 2024, para adaptá-lo em uma série de comédia para o Disney+. O projeto será desenvolvido pelas irmãs Erin e Sara Foster por meio da Fatigue Sisters Productions. As duas ganharam destaque após o sucesso de Nobody Wants This, comédia romântica da Netflix que já garantiu uma segunda temporada.

Tinx é uma influenciadora digital americana que começou a postar no TikTok durante a pandemia de COVID-19. Ela se autodenominou “a irmã mais velha do TikTok” devido aos seus conselhos sobre relacionamentos e saúde mental.

A trama do livro acompanha Lola, uma influenciadora decadente que enfrenta um verão caótico nos Hamptons. Em meio a desafios, ela cruza o caminho do crítico cultural Aly Ray Carter, que já a criticou publicamente. O encontro inesperado gera conflitos e uma conexão improvável.

A adaptação ainda está em busca de um roteirista. Erin e Sara Foster atuarão como produtoras executivas ao lado de Tinx e Oly Obst, da 3 Arts. Hotter in the Hamptons marca a estreia de Tinx na ficção, após o lançamento do livro de conselhos The Shift, em 2023. Criadora de conteúdo e apresentadora do It’s Me, Tinx na SiriusXM, ela é representada pelas agências WME e 3 Arts.

As irmãs Foster têm um histórico sólido na comédia. Erin começou sua carreira como roteirista na série The New Normal, de Ryan Murphy. Elas também criaram o reality Barely Famous e desenvolveram o piloto Daddy Issues para a Fox. Atualmente, são representadas pela 3 Arts, WME e Hansen Jacobson. As informações são do portal Deadline.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br