Romance escrito por influencer vai virar série no Disney+
A 20th Television adquiriu os direitos do romance de Christina Najjar, mais conhecida pelo público como Tinx, Hotter in the Hamptons, publicado em 2024, para adaptá-lo em uma série de comédia para o Disney+. O projeto será desenvolvido pelas irmãs Erin e Sara Foster por meio da Fatigue Sisters Productions. As duas ganharam destaque após o sucesso de Nobody Wants This, comédia romântica da Netflix que já garantiu uma segunda temporada.
Tinx é uma influenciadora digital americana que começou a postar no TikTok durante a pandemia de COVID-19. Ela se autodenominou “a irmã mais velha do TikTok” devido aos seus conselhos sobre relacionamentos e saúde mental.
A trama do livro acompanha Lola, uma influenciadora decadente que enfrenta um verão caótico nos Hamptons. Em meio a desafios, ela cruza o caminho do crítico cultural Aly Ray Carter, que já a criticou publicamente. O encontro inesperado gera conflitos e uma conexão improvável.
A adaptação ainda está em busca de um roteirista. Erin e Sara Foster atuarão como produtoras executivas ao lado de Tinx e Oly Obst, da 3 Arts. Hotter in the Hamptons marca a estreia de Tinx na ficção, após o lançamento do livro de conselhos The Shift, em 2023. Criadora de conteúdo e apresentadora do It’s Me, Tinx na SiriusXM, ela é representada pelas agências WME e 3 Arts.
As irmãs Foster têm um histórico sólido na comédia. Erin começou sua carreira como roteirista na série The New Normal, de Ryan Murphy. Elas também criaram o reality Barely Famous e desenvolveram o piloto Daddy Issues para a Fox. Atualmente, são representadas pela 3 Arts, WME e Hansen Jacobson. As informações são do portal Deadline.
