Kaitlyn Dever, a Abby de The Last of Us, revela detalhe empolgante sobre a 3ª temporada da série

Kaitlyn Dever, que dá vida à personagem Abby na série The Last of Us, adiantou um detalhe empolgante sobre o que vem por aí na terceira temporada. Em entrevista ao LA Times, a atriz contou que, apesar de ainda não ter recebido o roteiro, já foi avisada para se preparar.

“Craig [Mazin] não me falou sobre o que está fazendo. Tudo o que ele me disse foi: ‘Prepare-se para o que está por vir, porque vai ser mais louco’.”, contou Dever, referindo-se ao showrunner da produção.

Segundo ela, Mazin sempre teve a intenção de fazer a segunda temporada maior que a primeira — e prometeu que a terceira será ainda mais grandiosa. “Eu disse: ‘OK. Estarei pronta’”, completou.

Quando questionada se a nova temporada explorará os flashbacks de Abby, a atriz não confirmou, mas respondeu de forma bem-humorada: “Essa é uma boa ideia. Isso deveria ser feito.”

A série da HBO, baseada nos jogos da Naughty Dog, segue sob comando de Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, criador da franquia original. Enquanto a primeira temporada adaptou integralmente o jogo The Last of Us, a Parte II será dividida em mais de uma temporada devido à complexidade da história.

Além de Dever, o novo ano traz Isabela Merced como Dina, interesse amoroso de Ellie, e Young Mazino como Jesse, ex-namorado de Dina. O grupo de amigos de Abby também ganha vida com Danny Ramirez como Manny, Tati Gabrielle como Nora, Ariela Barer como Mel, e Spencer Lord como Owen. Já Jeffrey Wright reprisa o papel de Isaac, o mesmo que dublou no jogo.

Com a terceira confirmada, The Last of Us se consolida como uma das adaptações mais elogiadas da televisão, combinando fidelidade aos jogos e novas camadas dramáticas.

As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da HBO Max.