O Mistério de Block Island na Netflix: pescador enfrenta forças misteriosas em ilha isolada

Disponível na Netflix, O Mistério de Block Island (2020) é um filme de ficção científica dirigido pelos irmãos Kevin e Matthew McManus. A trama segue Harry (Chris Sheffield), um pescador que vive com seu pai, Tom (Neville Archambault), na costa de Block Island, uma ilha isolada ao largo de Rhode Island. Quando Tom começa a apresentar comportamentos estranhos, como sonambulismo e episódios de violência, Harry suspeita que ele esteja sofrendo de demência.

No entanto, eventos inexplicáveis começam a ocorrer na ilha, incluindo a morte em massa de peixes e aves, levando Harry a investigar uma possível força sobrenatural ou extraterrestre responsável pelos fenômenos.

O elenco conta também com Michaela McManus, que interpreta Audry, irmã de Harry e cientista ecológica que retorna à ilha para ajudar na investigação. A narrativa combina elementos de suspense psicológico com ficção científica, explorando temas como perda, identidade e os limites da compreensão humana diante do desconhecido.

Com duração de 103 minutos, o filme foi lançado em 2020 e está disponível para streaming na plataforma Netflix. O Mistério de Block Island propõe uma reflexão sobre como a natureza e o desconhecido podem afetar relações familiares e a percepção da realidade, colocando o espectador diante de situações que desafiam a lógica convencional.

