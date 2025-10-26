Grey’s Anatomy traz de volta médico marcante em episódio da 22ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Um novo teaser do 4º episódio da 22ª temporada de Grey’s Anatomy revelou o retorno de Jackson Avery, interpretado por Jesse Williams. O médico, que foi um dos protagonistas da série em temporadas anteriores, volta a aparecer no hospital, trazendo expectativas e curiosidade para os fãs.

No episódio, os internos enfrentam um trauma inesperado que coloca suas habilidades à prova. Paralelamente, uma reconstrução mamária complexa força Meredith a trabalhar ao lado de Avery, gerando uma parceria tensa e cheia de desafios profissionais e pessoais.

O retorno de Avery promete reacender antigas dinâmicas entre os personagens e abrir espaço para novas histórias, enquanto o hospital lida com casos delicados que testam a resiliência de todos. Fãs já comentam nas redes sociais a ansiedade e a emoção de rever o médico na série.

A 22ª temporada de Grey’s Anatomy estreou nos EUA em 9 de outubro de 2025 pela ABC. No Brasil, a temporada começou a ser exibida no mesmo dia pelo Sony Channel e pelo UOL Play, garantindo que o público brasileiro também possa acompanhar o desenrolar das tramas em tempo quase real.