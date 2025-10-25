Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/10/2025 às 8:55
Neste domingo (26), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Ghostbusters Mais Além.

Ficha Técnica:

Ghostbusters Mais Além
Título Original: Ghostbusters: Afterlife
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Jason Reitman
Elenco: Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carie Coon, Logan Kim
Classe: Aventura, Fantasia

Sinopse:

Quando uma mãe solteira e seus filhos se mudam para uma cidade no Oklahoma, começam a descobrir sua conexão com os Caça-Fantasmas originais.

