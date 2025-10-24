SBT repete filmes à exaustão em sua grade e cansa público

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/10/2025 às 16:19
O SBT virou o canal de repetições de filme ao extremo. Independente do segmento, a emissora de Silvio Santos tem feito esse movimento em curto intervalo de tempo.

Segundo o site Natelinha, a lista é enorme de filmes que ao longo de 2025 já foram repetidos ao menos quatro vezes, como Dennis, o Pimentinha (1993); Spot, um Cão da Pesada (2001); Na Selva (2017); O Filho do Máskara (2005); Do Fundo do Mar 2 (2018); Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago (2010).

Nesta sexta-feira (24), na Tela de Sucessos, novamente vai ao ar o filme O Caminho da Fé (2019), que já foi exibido pela emissora de Silvio Santos em 29 de agosto. Outra situação inusitada aconteceu com o filme Esquadrão do Tigre (2016). Ele foi exibido em fevereiro e, em junho, já estava sendo mostrado de novo.

De acordo com o Natelinha, o SBT tem apostado todas as suas fichas em filmes voltados para a religiosidade, vide que já exibiu Davi e Golias (2016); O Poder da Graça (2010) e Cartas para Deus (2010).

