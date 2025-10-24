SBT muda as canoplas dos seus microfones e web não perdoa: ‘Copiando a Record’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SBT bateu o martelo: dia 15 de dezembro, as canoplas dos seus microfones serão alteradas após 20 anos. A emissora vai esperar o seu novo canal de notícias, o SBT News, ir ao ar para operar a transformação. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Com cores azul e branca, para ser exibida na TV aberta e canal fechado, a emissora de Silvio Santos também promete mais alterações, como em sua cenografia, vinhetas e aberturas de programas, telejornais, campanhas e outros segmentos.

Porém, na rede social X, os internautas detonaram a mudança. A opinião geral foi que a emissora tentou imitar a Record, que também aposta no azul e branco em suas canoplas. “SBT mofo copiando a Record”, “Acho essas espumas horríveis. Globo sempre vai ser a melhor, simples e tradicional”, “Preferia a tradicional, só atualizaria as cores dela e acrescentaria o SBT News… essa espuma azul é meio feia”, “Usar a ideia da canopla no padrão europeu, ok! Mas ser azul igual a Record já é demais”, foram alguns comentários.

Por falar no SBT, a emissora está animada com o seu canal de notícias, SBT News. O objetivo é competir em pé de igualdade com GloboNews, BandNews e tantas outras.