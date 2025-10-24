Polícia belga em conflito moral durante a ocupação nazista
Disponível na Netflix, Caminhos da Sobrevivência (2024) retrata o período da Segunda Guerra Mundial em Antuérpia, na Bélgica ocupada pelos nazistas, através da história de dois jovens policiais que se veem divididos entre colaborar com os ocupantes ou engajar-se na resistência.
O protagonista Wilfried Wils, interpretado por Stef Aerts, trabalha como auxiliar de polícia e é pressionado pelos alemães a participar de ações que contrariam seus valores pessoais. Seus dilemas morais aumentam quando ele se aproxima de colegas que optaram pela resistência, como seu amigo Lode, irmão da mulher por quem Wilfried é apaixonado.
Dirigido por Tim Mielants, o filme é baseado no romance Wil, de Jeroen Olyslaegers, e conta ainda com Matteo Simoni no elenco. Com duração de aproximadamente 114 minutos e classificação indicativa para maiores de 16 anos, a obra aborda temas como a colaboração forçada, a violência contra judeus e os efeitos da omissão moral.
Caminhos da Sobrevivência destaca-se por apresentar uma perspectiva pouco explorada da guerra, centrando-se no papel da polícia local sob um regime opressor e nas tensões entre o dever profissional e a consciência individual.
