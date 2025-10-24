fechar
Grey’s Anatomy traz de volta médico marcante em episódio da 22ª temporada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/10/2025 às 20:03
Um novo teaser do 4º episódio da 22ª temporada de Grey’s Anatomy revelou o retorno de Jackson Avery, interpretado por Jesse Williams. O médico, que foi um dos protagonistas da série em temporadas anteriores, volta a aparecer no hospital, trazendo expectativas e curiosidade para os fãs.

No episódio, os internos enfrentam um trauma inesperado que coloca suas habilidades à prova. Paralelamente, uma reconstrução mamária complexa força Meredith a trabalhar ao lado de Avery, gerando uma parceria tensa e cheia de desafios profissionais e pessoais.

O retorno de Avery promete reacender antigas dinâmicas entre os personagens e abrir espaço para novas histórias, enquanto o hospital lida com casos delicados que testam a resiliência de todos. Fãs já comentam nas redes sociais a ansiedade e a emoção de rever o médico na série.

A 22ª temporada de Grey’s Anatomy estreou nos EUA em 9 de outubro de 2025 pela ABC. No Brasil, a temporada começou a ser exibida no mesmo dia pelo Sony Channel e pelo UOL Play, garantindo que o público brasileiro também possa acompanhar o desenrolar das tramas em tempo quase real.

