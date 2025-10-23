Eu, Tonya na Netflix: a história real que abalou o mundo do esporte e da fama
Disponível na Netflix, Eu, Tonya (2017) é um filme biográfico dirigido por Craig Gillespie que retrata a vida da patinadora artística Tonya Harding, figura central de um dos maiores escândalos do esporte mundial. A produção acompanha sua trajetória desde a infância difícil, marcada por uma mãe autoritária e uma rotina intensa de treinos, até o auge da carreira e o episódio que mudaria para sempre sua reputação.
O enredo reconstrói o ataque à rival Nancy Kerrigan, em 1994, fato que chocou o público e transformou a imagem de Tonya em alvo de polêmica e julgamentos. O filme combina entrevistas encenadas e quebras da quarta parede, apresentando diferentes versões dos acontecimentos e destacando o papel da mídia na construção de narrativas sobre culpa e inocência.
Com cerca de duas horas de duração, o longa conta com Margot Robbie no papel principal, Sebastian Stan como Jeff Gillooly e Allison Janney como LaVona Harding, mãe da atleta. Eu, Tonya analisa o contraste entre talento e escândalo, mostrando como a pressão social e o desejo de reconhecimento moldaram a história de uma mulher dividida entre glória e tragédia.
