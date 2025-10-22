Netflix lança teaser inédito da 5ª temporada de Emily em Paris com muito romance e drama
A Netflix divulgou o teaser da 5ª temporada de Emily em Paris, confirmando que os episódios estreiam no dia 18 de dezembro. Com a frase “O amor vai a Roma… e além”, a série promete levar a protagonista para novos cenários e conflitos, começando em Roma antes de retornar para Paris. Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount retornam ao elenco.
Nesta temporada, Emily assume a liderança da Agência Grateau em Roma, enfrentando os desafios de um novo trabalho e tentando se adaptar à vida na cidade italiana, depois de deixar para trás todos os momentos vividos em Paris. Ao lado de Marcello, ela explora a cidade e encara situações inesperadas: uma ideia de trabalho que dá errado cria obstáculos para sua carreira e também para sua vida amorosa.
Segundo a sinopse oficial, “um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas. Ao encarar os conflitos com honestidade, Emily descobre conexões mais profundas, uma clareza renovada e uma nova disposição para abraçar o inesperado.” A trama combina romance, humor e drama, mantendo o charme e as aventuras que conquistaram fãs ao redor do mundo.
As quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix, e a quinta promete expandir horizontes, testar relações e mostrar que, para Emily, o amor e os desafios não têm fronteiras.