Investigação escolar e amizades abaladas em Washington D.C.

Disponível no catálogo do Prime Video, Criminosos de Novembro (2017) apresenta a história de Addison Schacht, vivido por Ansel Elgort, um estudante de 18 anos que vive em Washington D.C. O jovem, conhecido por seu comportamento provocador e rebelde, vende drogas entre colegas e desafia autoridades escolares. Sua rotina muda completamente quando um amigo de classe, Kevin, é assassinado.

Inconformado com a falta de respostas das autoridades, Addison decide investigar o caso por conta própria. Ele conta com a ajuda de Vanessa, interpretada por Chloë Grace Moretz, sua melhor amiga e confidente. Juntos, eles mergulham em uma rede de segredos e perigos que revelam a complexidade moral por trás do crime e de suas próprias escolhas.

Dirigido por Sacha Gervasi, o filme combina drama e investigação, explorando o amadurecimento dos protagonistas diante da perda e da violência. Com duração de 86 minutos, Criminosos de Novembro aborda temas como culpa, coragem e a passagem para a vida adulta. O elenco conta ainda com Catherine Keener e David Strathairn em papéis coadjuvantes que complementam a narrativa de tensão e descoberta pessoal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br