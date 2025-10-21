Will Smith e Margot Robbie estrelam comédia de enganos e romance
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, Golpe Duplo (2015) é uma comédia de ação dirigida por Glenn Ficarra e John Requa. O filme acompanha Nicky Spurgeon (Will Smith), um experiente golpista que é abordado por Jess Barrett (Margot Robbie), uma novata na arte de enganar. Inicialmente, ele se deixa cair no golpe para desmascará-la, mas, impressionado com sua audácia, acaba aceitando-a como aprendiz. Ao longo do treinamento, surge uma atração entre os dois, levando-os a um envolvimento romântico, o que vai contra uma das principais regras de Nicky.
Três anos depois, os dois se reencontram em Buenos Aires, onde estão envolvidos em diferentes esquemas para enganar um bilionário dono de uma empresa de carros. A trama se complica quando ambos se veem disputando o mesmo alvo, colocando à prova suas habilidades e sentimentos.
Com duração de 1h44min, o filme também conta com Rodrigo Santoro no elenco, interpretando Garriga, um dos personagens centrais na trama. Golpe Duplo combina elementos de romance, ação e humor, explorando as dinâmicas entre os protagonistas e os riscos do mundo dos golpistas profissionais.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br