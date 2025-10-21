Will Smith e Margot Robbie estrelam comédia de enganos e romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Golpe Duplo (2015) é uma comédia de ação dirigida por Glenn Ficarra e John Requa. O filme acompanha Nicky Spurgeon (Will Smith), um experiente golpista que é abordado por Jess Barrett (Margot Robbie), uma novata na arte de enganar. Inicialmente, ele se deixa cair no golpe para desmascará-la, mas, impressionado com sua audácia, acaba aceitando-a como aprendiz. Ao longo do treinamento, surge uma atração entre os dois, levando-os a um envolvimento romântico, o que vai contra uma das principais regras de Nicky.

Três anos depois, os dois se reencontram em Buenos Aires, onde estão envolvidos em diferentes esquemas para enganar um bilionário dono de uma empresa de carros. A trama se complica quando ambos se veem disputando o mesmo alvo, colocando à prova suas habilidades e sentimentos.

Com duração de 1h44min, o filme também conta com Rodrigo Santoro no elenco, interpretando Garriga, um dos personagens centrais na trama. Golpe Duplo combina elementos de romance, ação e humor, explorando as dinâmicas entre os protagonistas e os riscos do mundo dos golpistas profissionais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br