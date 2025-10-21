Drama turco sobre redenção e vínculo familiar faz sucesso na Netflix
Disponível na plataforma Netflix, Um Homem Abandonado (2025), originalmente intitulado Metruk Adam, é uma produção turca dirigida por Ça?r? Vila Lostuvali. O filme acompanha Baran (Mert Ramazan Demir), um jovem que assume a culpa por um crime cometido por seu irmão e passa 15 anos na prisão. Ao ser libertado, ele retorna à sua cidade natal, onde enfrenta o desafio de reconstruir sua vida e lidar com os sentimentos de abandono e traição.
A trama se complica quando Baran reencontra seu irmão e conhece sua sobrinha, Lidya (Ada Erma). Inicialmente, ele resiste ao contato com a família, mas a pureza e inocência de Lidya começam a tocar seu coração, oferecendo-lhe uma oportunidade de cura e transformação. A relação com a sobrinha torna-se um ponto de virada, permitindo-lhe confrontar o passado e buscar um novo propósito.
Com 91 minutos de duração, o filme destaca-se por sua abordagem sensível de temas como sacrifício, culpa e perdão. O elenco também conta com Rahimcan Kapkap, Edip Tepeli e Ercan Kesal. Um Homem Abandonado oferece uma narrativa comovente que explora as complexidades das relações familiares e a busca por redenção.
