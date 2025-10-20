fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/10/2025 às 8:24
Nesta terça-feira (21), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Doze É Demais.

Ficha Técnica:

Doze É Demais
Título Original: Cheaper By The Dozen
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022
Diretor: Gail Lerner
Elenco: Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen
Classe: Comédia

Sinopse:

A história da família Baker, que se constitui após o casamento de um pai e uma mãe solos. Eles agora precisam lidar com o caos de seus 10 filhos morando juntos.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

