Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 20/10/2025

Sessão da Tarde

Hitch, Conselheiro Amoroso

Título Original: Hitch

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2005

Diretor: Andy Tennant

Elenco: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James;

Classe: Comédia

Sinopse

Hitch tem um emprego nada convencional: ele ajuda homens a conquistar as mulheres de seus sonhos, mantendo um sigilo total com relação a seus clientes.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 21/10/2025

Sessão da Tarde

Doze É Demais

Título Original: Cheaper By The Dozen

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2022

Diretor: Gail Lerner

Elenco: Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen

Classe: Comédia

Sinopse

A história da família Baker, que se constitui após o casamento de um pai e uma mãe solos. Eles agora precisam lidar com o caos de seus 10 filhos morando juntos.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 22/10/2025

Sessão da Tarde

Um Milagre Inesperado

Título Original: Penguin Bloom

País de Origem: Australiana, Estadunidense

Ano de Produção: 2020

Diretor: Glendyn Ivin

Elenco: Naomi Watts, Rachel House, Jacki Weaver, Andrew Lincoln

Classe: Drama

Sinopse

Após um trágico acidente, uma mulher encontra forças para viver quando sua família resgata e cuida de um pássaro ferido.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 23/10/2025

Sessão da Tarde

Nossa Vida com Cães

Título Original: Dog Days

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Ken Marino

Elenco: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens

Classe: Comédia

Sinopse

Cães começam a influenciar as carreiras, amizades e relacionamentos de uma âncora de telejornal, um dog walker, um empresário e outras pessoas em Los Angeles.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 24/10/2025

Sessão da Tarde

Jumanji

Título Original: Jumanji País de Origem: Estadunidense

Ano de Produção: 1995

Diretor: Joe Johnston

Elenco: Kirsten Dunst, Robin Williams, Bonnie Hunt, Bradley Pierce, Bebe Neuwirth

Classe: Aventura

Sinopse

Ao se mudarem, irmãos descobrem um antigo jogo de tabuleiro e, sem querer, libertam Alan, preso no jogo há 20 anos. Eles precisam terminar o que foi começado.

