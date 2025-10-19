Marcos Mion aposta em reality musical sertanejo para dar gás ao Caldeirão
Clique aqui e escute a matéria
A Globo já tem em mente o que vai implantar no Caldeirão com Mion em 2026: um reality show musical para escolher a nova dupla sertaneja no país.
Como a próxima novela das sete, Coração Acelerado, vai abordar o universo sertanejo, a emissora vai explorar ao máximo essa temática. O nome do quadro se chamará Match Sertanejo, porém as inscrições só começam no próximo ano.
Uma novidade: a nova dupla não tem parentesco nem muito menos amizade. São pessoas que nunca cantaram juntas. Se a famosa química acontecer, leva o quadro. No elenco dos jurados, grandes nomes consagrados da música.
Além desse, a outra novidade para o Caldeirão é o Churrascão do Mion. São edições ao vivo do programa durante a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Outro quadro que promete emocionar é o Mar de Sonhos. O apresentador leva pessoas para conhecerem o mar.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br