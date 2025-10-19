Jornalista da Globo volta a se revoltar com sumiço de Taís Araújo em Vale Tudo: ‘Nota zero’
A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu mais uma nota zero em Vale Tudo. A jornalista voltou a se incomodar com o sumiço de Raquel, papel de Taís Araújo, na trama de Manuela Dias.
“Nota zero para as mudanças no enredo original de Vale Tudo que culminaram na perda da importância de Raquel. Fazer remake não é necessariamente apenas atualizar a história, mas, neste caso, ela acabou descaracterizada. Além disso, a novela ganhou tom de comédia e exagerou na quantidade de situações inverossímeis. A nova versão de uma obra dessa monta merecia mais”, disparou.
Segundo a Folha de S. Paulo, a atriz vai se afastar um pouco da TV. Ela chegou a receber convite para a próxima novela das seis, A Nobreza do Amor, mas teria recusado.
Recentemente, Taís Araújo, em entrevista à Quem, não escondeu sua frustração com os rumos de Raquel em Vale Tudo. A atriz não esconde sua frustração com a personagem voltando a ser pobre em um período da novela.