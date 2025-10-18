fechar
Observatório da Tv | Notícia

Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor

Por Observatório do cinema Publicado em 18/10/2025 às 10:56
Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor
Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Jon M. Chu confirmou que o Leão Covarde será dublado por um ator famoso ainda não revelad

O post Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags