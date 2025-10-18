fechar
Observatório da Tv | Notícia

5 séries medievais para maratonar no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/10/2025 às 7:04
5 séries medievais para maratonar no streaming
5 séries medievais para maratonar no streaming - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Para quem é fã de castelos, batalhas épicas e intrigas políticas, séries medievais são sempre uma ótima pedida. Muitas dessas produções misturam história, fantasia e drama de maneira envolvente, criando mundos que transportam o público para épocas distantes.

Se você está procurando novas opções para maratonar, confira cinco séries medievais que valem seu tempo no streaming.

The Last Kingdom

Disponível na Netflix, The Last Kingdom adapta as Crônicas Saxônicas, de Bernard Cornwell. A série acompanha Uhtred de Bebbanburg, um saxão criado por vikings, em sua luta para recuperar suas terras de origem. Com batalhas intensas e tramas políticas bem construídas, é uma ótima escolha para quem curte ação e história.

Knightfall

Ambientada nos últimos anos da Ordem dos Templários, Knightfall mostra a queda e os segredos dessa ordem de cavaleiros lendária. A série, disponível no Prime Video, combina mistério, ação e intrigas religiosas em um cenário medieval carregado de tensão.

Marco Polo

Lançada pela Netflix, Marco Polo explora a jornada do famoso explorador na corte do imperador mongol Kublai Khan. Com cenários grandiosos e uma produção visual impressionante, a série mistura aventura, conflitos políticos e cultura oriental em tramas envolventes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Versailles

Disponível no Prime Video, Versailles retrata o início do reinado de Luís XIV e a construção do Palácio de Versalhes. Embora a história seja um pouco mais moderna do que o período medieval clássico, a trama de disputas políticas e o ambiente de corte garantem o clima de intrigas históricas que fãs do gênero costumam adorar.

Barbarians

Na Netflix, Barbarians narra a famosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, quando tribos germânicas enfrentaram o Império Romano. A série traz um olhar sobre resistência, alianças e traições, com ritmo acelerado e episódios curtos que deixam fácil cair na maratona.

Essas produções são ideais para quem quer se perder em histórias cheias de estratégia, poder e conflitos em tempos antigos. Escolha a sua favorita e boa maratona!

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags