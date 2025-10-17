Missão suicida sobre gelo eterno promete tensão apocalíptica na Netflix
O filme Caranguejo Negro (Black Crab, 2022), disponível na Netflix, é uma produção sueca dirigida por Adam Berg e inspirada no romance Svart krabba, de Jerker Virdborg. A trama se desenrola em um futuro devastado por uma guerra que mergulhou o planeta em um inverno permanente, onde as paisagens congeladas se tornam o cenário para uma missão de vida ou morte.
Em meio ao caos, seis soldados são enviados para atravessar um arquipélago coberto de gelo, transportando um pacote secreto que pode mudar o rumo do conflito. Entre eles está Caroline Edh (Noomi Rapace), uma ex-patinadora convocada para usar suas habilidades sobre o gelo e cumprir a missão. No entanto, sua verdadeira motivação é pessoal: reencontrar a filha desaparecida.
A narrativa equilibra ação e tensão emocional, destacando o limite entre o dever militar e o instinto humano de sobrevivência. À medida que a travessia avança, segredos são revelados e o grupo passa a questionar o propósito da missão e o preço da lealdade.
Com cerca de 115 minutos de duração, Caranguejo Negro combina elementos de ficção científica e drama de guerra, utilizando o ambiente congelado como metáfora para o isolamento e a desesperança em tempos de destruição.
