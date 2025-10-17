fechar
Observatório da Tv | Notícia

Limpa, da Netflix, é baseado em fatos reais?

Por Observatório do cinema Publicado em 17/10/2025 às 19:22
Limpa, da Netflix, é baseado em fatos reais?
Limpa, da Netflix, é baseado em fatos reais? - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Filme espanhol da Netflix explora o vínculo entre uma empregada doméstica e a família para quem trabalha

O post Limpa, da Netflix, é baseado em fatos reais? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

A Garota na Fita: o thriller espanhol que começa com uma criança perdida e termina com uma revelação sombria
A Garota na Fita

A Garota na Fita: o thriller espanhol que começa com uma criança perdida e termina com uma revelação sombria
Saiba como será a aparição de Barb na temporada final de Stranger Things
Netflix

Saiba como será a aparição de Barb na temporada final de Stranger Things

Compartilhe

Tags