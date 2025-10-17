Casa dos sonhos vira armadilha emocional em suspense psicológico na Netflix
O filme Hóspede Indesejado (The Intruder, 2019) acompanha o jovem casal Scott (Michael Ealy) e Annie Russell (Meagan Good), que decide se mudar para uma nova casa em Napa Valley. No início, a residência parece o cenário perfeito para uma nova fase da vida, mas logo o casal passa a lidar com a presença constante e incômoda de Charlie Peck (Dennis Quaid), o antigo dono do imóvel.
Charlie, um viúvo solitário, demonstra uma ligação obsessiva com a propriedade. Suas visitas frequentes e atitudes invasivas começam a gerar desconforto, revelando traços cada vez mais perturbadores de sua personalidade. A relação entre os três evolui de forma tensa, à medida que Scott desconfia das intenções do ex-proprietário e tenta proteger sua esposa e seu lar.
O enredo explora o apego emocional e a dificuldade de aceitar mudanças. A narrativa constrói um clima de desconfiança e crescente tensão psicológica, à medida que o passado de Charlie é revelado e suas motivações se tornam mais sombrias.
Com cerca de 1h42 de duração, Hóspede Indesejado combina drama e suspense em uma história sobre os limites entre o afeto e a loucura, mostrando como o desejo de controle pode transformar qualquer refúgio em um verdadeiro pesadelo.
